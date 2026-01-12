Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels freundlich

Letztendlich notierte der SDAX im XETRA-Handel 0,40 Prozent fester bei 18 191,36 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 96,312 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,082 Prozent höher bei 18 133,46 Punkten in den Montagshandel, nach 18 118,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 18 091,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 199,99 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 12.12.2025, wurde der SDAX mit 16 863,34 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 124,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wies der SDAX 13 788,43 Punkte auf.

Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit DEUTZ (+ 5,56 Prozent auf 10,53 EUR), PVA TePla (+ 3,63 Prozent auf 26,24 EUR), Vossloh (+ 3,44 Prozent auf 81,20 EUR), Siltronic (+ 3,39 Prozent auf 53,30 EUR) und Verve Group (+ 3,10 Prozent auf 1,90 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Kontron (-3,26 Prozent auf 24,36 EUR), PNE (-3,05 Prozent auf 10,16 EUR), Nagarro SE (-2,89 Prozent auf 69,00 EUR), MBB SE (-2,80 Prozent auf 208,50 EUR) und pbb (-2,21 Prozent auf 4,33 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die DEUTZ-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 534 356 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 8,646 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. HAMBORNER REIT lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,96 Prozent.

Redaktion finanzen.at