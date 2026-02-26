Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone

Am Morgen geht es für den SDAX erneut nach oben.

Am Donnerstag tendiert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,01 Prozent fester bei 17 960,05 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 95,174 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,005 Prozent leichter bei 17 957,64 Punkten, nach 17 958,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 980,40 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 918,96 Zählern.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,039 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.01.2026, notierte der SDAX bei 18 375,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, lag der SDAX bei 16 325,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 15 126,23 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,48 Prozent nach oben. Bei 18 480,20 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. 17 174,39 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell adesso SE (+ 18,15 Prozent auf 67,70 EUR), NORMA Group SE (+ 6,55 Prozent auf 15,94 EUR), SFC Energy (+ 2,65 Prozent auf 15,48 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,56 Prozent auf 144,00 EUR) und HelloFresh (+ 2,49 Prozent auf 4,85 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Gerresheimer (-16,93 Prozent auf 15,31 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (-3,46 Prozent auf 3,21 EUR), INDUS (-1,80 Prozent auf 30,00 EUR), PVA TePla (-1,58 Prozent auf 26,18 EUR) und Salzgitter (-1,36 Prozent auf 54,35 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Die Gerresheimer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 431 993 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Schaeffler mit 10,271 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Mutares lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,10 Prozent.

