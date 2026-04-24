Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen

Der SDAX bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Um 09:11 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent höher bei 17 894,01 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 90,844 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,062 Prozent auf 17 871,74 Punkte an der Kurstafel, nach 17 882,83 Punkten am Vortag.

Bei 17 928,31 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 871,74 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der SDAX bereits um 1,06 Prozent nach. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 24.03.2026, den Stand von 16 517,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der SDAX 18 302,82 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 15 491,70 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 3,10 Prozent zu Buche. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 8,47 Prozent auf 85,80 EUR), Springer Nature (+ 2,70 Prozent auf 19,76 EUR), TeamViewer (+ 2,66 Prozent auf 4,87 EUR), SMA Solar (+ 2,10 Prozent auf 51,15 EUR) und Siltronic (+ 1,62 Prozent auf 72,05 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Vossloh (-2,56 Prozent auf 72,45 EUR), KSB SE (-1,76 Prozent auf 1 002,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,65 Prozent auf 40,54 EUR), SFC Energy (-1,29 Prozent auf 16,84 EUR) und Befesa (-1,15 Prozent auf 34,45 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 56 465 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 4,210 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

2026 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at