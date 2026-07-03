Energiekontor Aktie
WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506
|XETRA-Handel im Fokus
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03.07.2026 09:28:57
Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels fester
Um 09:10 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,59 Prozent stärker bei 18 337,26 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 87,646 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,398 Prozent auf 18 301,72 Punkte an der Kurstafel, nach 18 229,17 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 337,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 297,19 Punkten.
SDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 2,66 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 03.06.2026, wurde der SDAX mit 18 769,86 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 16 724,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17 599,59 Punkten gehandelt.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,66 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Zählern.
SDAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Befesa (+ 2,90 Prozent auf 30,20 EUR), Stabilus SE (+ 2,47 Prozent auf 15,78 EUR), Energiekontor (+ 2,46 Prozent auf 37,50 EUR), Basler (+ 2,21 Prozent auf 27,70 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 2,08 Prozent auf 19,60 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,53 Prozent auf 67,55 EUR), Deutsche Euroshop (-1,34 Prozent auf 17,68 EUR), PATRIZIA SE (-1,13 Prozent auf 7,85 EUR), ATOSS Software (-0,82 Prozent auf 72,40 EUR) und Vincorion (-0,74 Prozent auf 17,55 EUR).
Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der TeamViewer-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 76 183 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die Springer Nature-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,815 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick
Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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