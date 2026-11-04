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SDAX aktuell 04.11.2026 09:28:53

Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Start freundlich

Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Start freundlich

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SDAX auch derzeit aufwärts.

Der SDAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:10 Uhr 0,24 Prozent auf 18 060,60 Punkte. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90,982 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,104 Prozent auf 17 998,40 Punkte an der Kurstafel, nach 18 017,08 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 060,60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 996,29 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,055 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 194,70 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 18 639,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 280,97 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 4,06 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 5,49 Prozent auf 53,80 EUR), Basler (+ 4,69 Prozent auf 24,55 EUR), Energiekontor (+ 2,83 Prozent auf 23,65 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 2,80 Prozent auf 51,40 EUR) und Grand City Properties (+ 2,12 Prozent auf 7,23 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Adtran Networks SE (-2,28 Prozent auf 21,40 EUR), Vincorion (-2,14 Prozent auf 18,27 EUR), Deutsche Euroshop (-1,86 Prozent auf 15,80 EUR), Einhell Germany vz (-1,43 Prozent auf 62,10 EUR) und SCHOTT Pharma (-1,04 Prozent auf 23,75 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 181 578 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,139 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,33 erwartet. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,70 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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1&1 AG 24,35 -0,81% 1&1 AG
Adtran Networks SE 21,30 -0,93% Adtran Networks SE
ASTA Energy Solutions 47,20 -5,98% ASTA Energy Solutions
Basler AG 23,80 1,93% Basler AG
Deutsche Euroshop AG 16,16 -2,06% Deutsche Euroshop AG
Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt 63,60 0,32% Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
Energiekontor AG 23,35 -1,06% Energiekontor AG
Grand City Properties S.A. 7,54 0,53% Grand City Properties S.A.
HAMBORNER REIT 4,03 -0,25% HAMBORNER REIT
KWS SAAT SE & Co. KGaA 67,70 -0,15% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 27,20 -0,18% Mutares
SCHOTT Pharma 21,80 -6,03% SCHOTT Pharma
SMA Solar AG 49,64 -9,00% SMA Solar AG
TeamViewer 5,18 -4,08% TeamViewer
Vincorion 17,06 -6,80% Vincorion

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