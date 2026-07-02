Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|LUS-DAX-Marktbericht
|
02.07.2026 15:58:50
Zuversicht in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell
Um 15:55 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 2,54 Prozent auf 25 634,00 Punkte.
Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25 655,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 954,50 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25 120,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, notierte der LUS-DAX bei 23 213,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 817,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,35 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 655,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 7,84 Prozent auf 52,84 EUR), Deutsche Bank (+ 6,59 Prozent auf 31,71 EUR), Vonovia SE (+ 6,09 Prozent auf 22,64 EUR), Rheinmetall (+ 5,62 Prozent auf 1 109,60 EUR) und Deutsche Telekom (+ 4,08 Prozent auf 25,28 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen HOCHTIEF (-1,25 Prozent auf 490,20 EUR), SAP SE (-0,28 Prozent auf 140,48 EUR), Scout24 (-0,27 Prozent auf 74,60 EUR), Infineon (-0,04 Prozent auf 77,87 EUR) und Siemens Energy (+ 0,69 Prozent auf 164,46 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Konzerne
Im LUS-DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 045 982 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214,311 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,52 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Bayer
|
17:58
|Börse Europa: Euro STOXX 50 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
02.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX beendet die Donnerstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
02.07.26
|Handel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
02.07.26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
02.07.26
|Bayer schafft eigenständige Einheit für US-Glyphosatgeschäft - Aktie steigt deutlich (dpa-AFX)
|
02.07.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.07.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
02.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)