Zuversicht in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell

Am Donnerstagnachmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Um 15:55 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 2,54 Prozent auf 25 634,00 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25 655,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 954,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25 120,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, notierte der LUS-DAX bei 23 213,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 817,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,35 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 655,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 7,84 Prozent auf 52,84 EUR), Deutsche Bank (+ 6,59 Prozent auf 31,71 EUR), Vonovia SE (+ 6,09 Prozent auf 22,64 EUR), Rheinmetall (+ 5,62 Prozent auf 1 109,60 EUR) und Deutsche Telekom (+ 4,08 Prozent auf 25,28 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen HOCHTIEF (-1,25 Prozent auf 490,20 EUR), SAP SE (-0,28 Prozent auf 140,48 EUR), Scout24 (-0,27 Prozent auf 74,60 EUR), Infineon (-0,04 Prozent auf 77,87 EUR) und Siemens Energy (+ 0,69 Prozent auf 164,46 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 045 982 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214,311 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,52 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at