DAX 40

26 325,01
-112,66
-0,43 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Index-Performance im Blick 04.11.2026 12:26:46

Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX aktuell

Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX aktuell

Der DAX befindet sich am Mittwochmittag im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch notiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,47 Prozent höher bei 26 245,44 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,155 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,094 Prozent stärker bei 25 888,93 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 864,62 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Mittwoch bei 26 252,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 876,82 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1,72 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 25 231,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, lag der DAX-Kurs bei 26 202,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bewegte sich der DAX bei 23 949,11 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,95 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Heidelberg Materials (+ 8,66 Prozent auf 170,10 EUR), Deutsche Bank (+ 5,88 Prozent auf 32,25 EUR), Continental (+ 5,71 Prozent auf 70,76 EUR), Commerzbank (+ 5,32 Prozent auf 40,01 EUR) und Scout24 (+ 4,44 Prozent auf 89,35 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Rheinmetall (-1,59 Prozent auf 988,80 EUR), HOCHTIEF (-1,20 Prozent auf 378,00 EUR), Deutsche Börse (-1,14 Prozent auf 311,00 EUR), Daimler Truck (-0,89 Prozent auf 40,14 EUR) und Siemens Energy (-0,82 Prozent auf 128,72 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2 619 303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,653 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com,KenDrysdale / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 177,20 1,11% adidas
Commerzbank 38,57 -3,38% Commerzbank
Continental AG 69,94 -1,13% Continental AG
Daimler Truck 41,51 1,24% Daimler Truck
Deutsche Bank AG 32,34 -1,00% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 326,10 2,35% Deutsche Börse AG
Heidelberg Materials 173,70 1,46% Heidelberg Materials
HOCHTIEF AG 343,20 -6,49% HOCHTIEF AG
Rheinmetall AG 833,50 -12,36% Rheinmetall AG
SAP SE 215,65 0,77% SAP SE
Scout24 88,65 -2,64% Scout24
Siemens Energy AG 113,40 -7,05% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 71,52 0,70% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,96 -0,29% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

DAX 26 325,01 -0,43%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Furcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Wall Street stark unter Druck -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street geht es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen