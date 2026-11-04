Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX aktuell

Am Mittwoch notiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,47 Prozent höher bei 26 245,44 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,155 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,094 Prozent stärker bei 25 888,93 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 864,62 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Mittwoch bei 26 252,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 876,82 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1,72 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 25 231,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, lag der DAX-Kurs bei 26 202,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bewegte sich der DAX bei 23 949,11 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,95 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Heidelberg Materials (+ 8,66 Prozent auf 170,10 EUR), Deutsche Bank (+ 5,88 Prozent auf 32,25 EUR), Continental (+ 5,71 Prozent auf 70,76 EUR), Commerzbank (+ 5,32 Prozent auf 40,01 EUR) und Scout24 (+ 4,44 Prozent auf 89,35 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Rheinmetall (-1,59 Prozent auf 988,80 EUR), HOCHTIEF (-1,20 Prozent auf 378,00 EUR), Deutsche Börse (-1,14 Prozent auf 311,00 EUR), Daimler Truck (-0,89 Prozent auf 40,14 EUR) und Siemens Energy (-0,82 Prozent auf 128,72 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2 619 303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,653 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at