Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Marktbericht
|
09.02.2026 12:27:00
Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Mittag
Um 12:10 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,22 Prozent höher bei 24 776,03 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,123 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,563 Prozent auf 24 860,67 Punkte an der Kurstafel, nach 24 721,46 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 714,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 940,51 Punkten verzeichnete.
DAX-Performance seit Beginn Jahr
Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 09.01.2026, den Stand von 25 261,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 23 569,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bei 21 787,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,965 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Zählern registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX
Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Commerzbank (+ 1,68 Prozent auf 34,58 EUR), Rheinmetall (+ 1,62 Prozent auf 1 630,50 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,58 Prozent auf 218,80 EUR), SAP SE (+ 1,38 Prozent auf 173,58 EUR) und Scout24 (+ 1,35 Prozent auf 75,05 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,14 Prozent auf 39,77 EUR), Infineon (-1,90 Prozent auf 41,24 EUR), QIAGEN (-1,68 Prozent auf 42,45 EUR), Vonovia SE (-1,49 Prozent auf 24,41 EUR) und Brenntag SE (-1,30 Prozent auf 54,84 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf
Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 413 128 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 195,456 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 6,19 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
11:03
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
11:03
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
03.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
03.02.26
|Verluste in Frankfurt: DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|03.02.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|14.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|153,65
|0,82%
|Brenntag SE
|55,32
|-0,58%
|Commerzbank
|34,46
|1,59%
|Deutsche Bank AG
|31,43
|-0,02%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,65
|-2,82%
|Heidelberg Materials
|219,40
|1,39%
|Infineon AG
|41,33
|-2,27%
|Porsche Automobil Holding SE
|35,47
|0,11%
|QIAGEN N.V.
|42,85
|-0,67%
|Rheinmetall AG
|1 644,00
|2,49%
|SAP SE
|173,60
|1,13%
|Scout24
|75,20
|1,90%
|Siemens AG
|253,55
|0,70%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|101,35
|0,45%
|Vonovia SE
|24,43
|-1,53%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 840,18
|0,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die Wall Street dürfte mit einem kleinen Minus starten. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.