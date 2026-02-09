Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Mittag

Derzeit wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,22 Prozent höher bei 24 776,03 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,123 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,563 Prozent auf 24 860,67 Punkte an der Kurstafel, nach 24 721,46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 714,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 940,51 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 09.01.2026, den Stand von 25 261,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 23 569,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bei 21 787,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,965 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Commerzbank (+ 1,68 Prozent auf 34,58 EUR), Rheinmetall (+ 1,62 Prozent auf 1 630,50 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,58 Prozent auf 218,80 EUR), SAP SE (+ 1,38 Prozent auf 173,58 EUR) und Scout24 (+ 1,35 Prozent auf 75,05 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,14 Prozent auf 39,77 EUR), Infineon (-1,90 Prozent auf 41,24 EUR), QIAGEN (-1,68 Prozent auf 42,45 EUR), Vonovia SE (-1,49 Prozent auf 24,41 EUR) und Brenntag SE (-1,30 Prozent auf 54,84 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 413 128 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 195,456 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 6,19 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

