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Marktbericht 02.11.2026 15:58:46

Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag

Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag

Derzeit wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Um 15:41 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,31 Prozent höher bei 25 898,24 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,143 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,060 Prozent auf 25 802,74 Punkte an der Kurstafel, nach 25 818,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 741,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 925,26 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 02.10.2026, den Stand von 25 231,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 25 629,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 23 958,30 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,54 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 4,01 Prozent auf 342,50 EUR), Infineon (+ 2,99 Prozent auf 52,07 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,39 Prozent auf 154,05 EUR), Siemens Energy (+ 2,16 Prozent auf 129,66 EUR) und Fresenius SE (+ 1,81 Prozent auf 48,66 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Deutsche Telekom (-2,15 Prozent auf 25,53 EUR), Bayer (-1,64 Prozent auf 49,75 EUR), Deutsche Börse (-1,47 Prozent auf 315,80 EUR), Rheinmetall (-1,39 Prozent auf 1 023,20 EUR) und RWE (-1,01 Prozent auf 56,96 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 818 599 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 238,500 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 7,65 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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