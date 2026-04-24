Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Freitagnachmittag

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Der LUS-DAX verbucht im XETRA-Handel um 15:55 Uhr Gewinne in Höhe von 0,08 Prozent auf 24 104,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 992,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 328,50 Zählern.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, notierte der LUS-DAX bei 22 871,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 24 869,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 22 145,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,88 Prozent abwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell SAP SE (+ 5,59 Prozent auf 148,56 EUR), Siemens Energy (+ 2,02 Prozent auf 186,50 EUR), Infineon (+ 1,61 Prozent auf 54,21 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,98 Prozent auf 27,80 EUR) und GEA (+ 0,74 Prozent auf 61,30 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil MTU Aero Engines (-4,19 Prozent auf 290,30 EUR), Rheinmetall (-4,02 Prozent auf 1 350,40 EUR), EON SE (-3,35 Prozent auf 18,73 EUR), Bayer (-2,90 Prozent auf 38,88 EUR) und Scout24 (-2,31 Prozent auf 67,80 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4 040 518 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 184,201 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,20 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,74 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at