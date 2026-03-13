Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags

Der LUS-DAX befindet sich am fünften Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,23 Prozent höher bei 23 562,50 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 23 609,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23 290,50 Punkten.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.02.2026, bei 24 900,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, lag der LUS-DAX bei 24 226,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, bei 22 543,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,08 Prozent abwärts. Bei 25 509,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 863,00 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 9,26 Prozent auf 24,06 EUR), Rheinmetall (+ 3,00 Prozent auf 1 597,00 EUR), Hannover Rück (+ 1,70 Prozent auf 262,80 EUR), RWE (+ 1,51 Prozent auf 56,44 EUR) und QIAGEN (+ 1,36 Prozent auf 35,87 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Siemens Energy (-2,39 Prozent auf 149,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,95 Prozent auf 90,58 EUR), Henkel vz (-1,83 Prozent auf 69,80 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,57 Prozent auf 45,22 EUR) und adidas (-1,49 Prozent auf 139,10 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 934 564 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 195,005 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at