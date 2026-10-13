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TecDAX-Kursentwicklung 13.10.2026 12:27:11

Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Dienstagmittag

Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Dienstagmittag

Der TecDAX entwickelt sich aktuell positiv.

Um 12:10 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,21 Prozent höher bei 4 001,65 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 557,778 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,278 Prozent auf 4 004,28 Punkte an der Kurstafel, nach 3 993,16 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 4 012,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 970,86 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 3 980,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 870,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der TecDAX mit 3 684,68 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10,41 Prozent. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 3,50 Prozent auf 2,55 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,80 Prozent auf 25,43 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,17 Prozent auf 32,88 EUR), Ottobock (+ 1,12 Prozent auf 54,30 EUR) und freenet (+ 1,01 Prozent auf 22,08 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen TeamViewer (-2,30 Prozent auf 6,79 EUR), Elmos Semiconductor (-1,57 Prozent auf 137,80 EUR), Siltronic (-1,46 Prozent auf 74,10 EUR), Infineon (-1,45 Prozent auf 56,39 EUR) und AIXTRON SE (-1,35 Prozent auf 35,07 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 232 275 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 220,983 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,19 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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