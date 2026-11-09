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09.11.2026 12:26:55
Zuversicht in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Montagmittag
Um 12:24 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 1,45 Prozent auf 26 075,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25 717,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 115,00 Zähler.
LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 09.10.2026, lag der LUS-DAX noch bei 25 175,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26 364,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 781,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,14 Prozent. Bei 26 690,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Commerzbank (+ 3,69 Prozent auf 39,62 EUR), Infineon (+ 3,29 Prozent auf 47,26 EUR), Airbus SE (+ 2,44 Prozent auf 201,15 EUR), Deutsche Bank (+ 2,08 Prozent auf 32,22 EUR) und SAP SE (+ 1,92 Prozent auf 214,80 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen HOCHTIEF (-4,21 Prozent auf 350,20 EUR), Siemens Healthineers (-2,08 Prozent auf 43,73 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,49 Prozent auf 41,60 EUR), Hannover Rück (-1,37 Prozent auf 289,00 EUR) und Beiersdorf (-0,68 Prozent auf 84,68 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 256 181 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237,935 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,32 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Airbus SE
|203,00
|4,05%
|Beiersdorf AG
|84,36
|-0,68%
|Commerzbank
|39,58
|4,13%
|Deutsche Bank AG
|32,31
|3,13%
|Deutsche Telekom AG
|25,85
|-0,27%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|41,37
|-1,41%
|Hannover Rück
|288,00
|-1,30%
|Henkel KGaA Vz.
|83,42
|0,77%
|HOCHTIEF AG
|353,80
|-2,53%
|Infineon AG
|47,78
|3,98%
|SAP SE
|214,20
|2,29%
|Siemens Healthineers AG
|43,49
|-1,74%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|70,48
|0,92%
|Vonovia SE
|17,25
|2,19%
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