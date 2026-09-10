Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|LUS-DAX-Entwicklung
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10.09.2026 12:26:40
Zuversicht in Frankfurt: So performt der LUS-DAX mittags
Um 12:23 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,15 Prozent fester bei 25 562,00 Punkten.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25 496,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 621,00 Zähler.
Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX
Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 26 340,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 046,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23 583,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,05 Prozent nach oben. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Hannover Rück (+ 1,46 Prozent auf 249,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,45 Prozent auf 503,20 EUR), Commerzbank (+ 1,05 Prozent auf 42,54 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,99 Prozent auf 158,90 EUR) und Continental (+ 0,92 Prozent auf 70,32 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen HOCHTIEF (-3,44 Prozent auf 420,60 EUR), adidas (-2,66 Prozent auf 142,55 EUR), SAP SE (-2,24 Prozent auf 178,76 EUR), Zalando (-1,39 Prozent auf 22,62 EUR) und Beiersdorf (-0,99 Prozent auf 73,96 EUR) unter Druck.
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 328 350 Aktien gehandelt. Mit 209,718 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick
Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|18.08.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|18.08.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|142,50
|-2,66%
|Beiersdorf AG
|73,12
|-1,80%
|Commerzbank
|41,79
|-0,41%
|Continental AG
|70,16
|1,12%
|Deutsche Bank AG
|34,75
|-0,54%
|Hannover Rück
|248,80
|1,30%
|Heidelberg Materials
|154,60
|-1,53%
|Henkel KGaA Vz.
|73,52
|-0,65%
|HOCHTIEF AG
|409,00
|-6,15%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|497,70
|0,30%
|SAP SE
|176,32
|-2,30%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|81,26
|-0,34%
|Vonovia SE
|17,97
|-2,71%
|Zalando
|22,22
|-3,01%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 345,00
|-0,70%
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