Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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LUS-DAX-Entwicklung 10.09.2026 12:26:40

Zuversicht in Frankfurt: So performt der LUS-DAX mittags

Zuversicht in Frankfurt: So performt der LUS-DAX mittags

Am Donnerstagmittag agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Um 12:23 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,15 Prozent fester bei 25 562,00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25 496,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 621,00 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 26 340,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 046,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23 583,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,05 Prozent nach oben. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Hannover Rück (+ 1,46 Prozent auf 249,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,45 Prozent auf 503,20 EUR), Commerzbank (+ 1,05 Prozent auf 42,54 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,99 Prozent auf 158,90 EUR) und Continental (+ 0,92 Prozent auf 70,32 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen HOCHTIEF (-3,44 Prozent auf 420,60 EUR), adidas (-2,66 Prozent auf 142,55 EUR), SAP SE (-2,24 Prozent auf 178,76 EUR), Zalando (-1,39 Prozent auf 22,62 EUR) und Beiersdorf (-0,99 Prozent auf 73,96 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 328 350 Aktien gehandelt. Mit 209,718 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

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18.08.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

adidas 142,50 -2,66% adidas
Beiersdorf AG 73,12 -1,80% Beiersdorf AG
Commerzbank 41,79 -0,41% Commerzbank
Continental AG 70,16 1,12% Continental AG
Deutsche Bank AG 34,75 -0,54% Deutsche Bank AG
Hannover Rück 248,80 1,30% Hannover Rück
Heidelberg Materials 154,60 -1,53% Heidelberg Materials
Henkel KGaA Vz. 73,52 -0,65% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 409,00 -6,15% HOCHTIEF AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 497,70 0,30% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
SAP SE 176,32 -2,30% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 81,26 -0,34% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 17,97 -2,71% Vonovia SE
Zalando 22,22 -3,01% Zalando

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L&S DAX Indikation 25 345,00 -0,70%

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