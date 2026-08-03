HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|MDAX aktuell
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03.08.2026 12:26:47
Zuversicht in Frankfurt: So performt der MDAX am Montagmittag
Am Montag springt der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 1,59 Prozent auf 32 490,47 Punkte an. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 352,780 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,768 Prozent auf 32 226,21 Punkte an der Kurstafel, nach 31 980,52 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 32 543,91 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32 226,21 Punkten verzeichnete.
MDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 03.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32 994,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Stand von 30 589,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, einen Wert von 30 317,29 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,88 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.
MDAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 5,69 Prozent auf 84,30 EUR), Schaeffler (+ 4,94 Prozent auf 7,44 EUR), KION GROUP (+ 4,60 Prozent auf 40,72 EUR), TUI (+ 4,37 Prozent auf 7,84 EUR) und AUMOVIO (+ 3,89 Prozent auf 41,40 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,95 Prozent auf 72,95 EUR), flatexDEGIRO (-1,05 Prozent auf 35,92 EUR), Nordex (-0,83 Prozent auf 38,12 EUR), Bilfinger SE (-0,67 Prozent auf 81,95 EUR) und IONOS (-0,64 Prozent auf 31,22 EUR).
Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 179 027 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38,358 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder
In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 8,37 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
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12:26
|Zuversicht in Frankfurt: So performt der MDAX am Montagmittag (finanzen.at)
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09:28
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.at)
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31.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt zum Ende des Freitagshandels nach (finanzen.at)
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31.07.26
|Schwacher Handel: MDAX verliert (finanzen.at)
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31.07.26
|Handel in Frankfurt: So performt der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)
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31.07.26
|XETRA-Handel: MDAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
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30.07.26
|Freundlicher Handel: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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30.07.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|Porsche Automobil Sell
|UBS AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|41,25
|3,77%
|Bilfinger SE
|81,95
|-0,61%
|flatexDEGIRO AG
|35,98
|-0,94%
|freenet AG
|24,62
|1,15%
|HENSOLDT
|85,44
|7,04%
|IONOS
|31,36
|-0,38%
|KION GROUP AG
|40,31
|3,41%
|Nordex AG
|38,36
|-1,39%
|Porsche Automobil Holding SE
|29,37
|2,19%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|43,79
|2,70%
|Schaeffler AG
|7,42
|4,65%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|72,85
|-2,67%
|thyssenkrupp AG
|12,19
|1,12%
|TUI AG
|7,82
|4,13%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 466,32
|1,52%