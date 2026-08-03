HENSOLDT Aktie

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WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

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MDAX aktuell 03.08.2026 12:26:47

Zuversicht in Frankfurt: So performt der MDAX am Montagmittag

Zuversicht in Frankfurt: So performt der MDAX am Montagmittag

Der MDAX performt heute positiv.

Am Montag springt der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 1,59 Prozent auf 32 490,47 Punkte an. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 352,780 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,768 Prozent auf 32 226,21 Punkte an der Kurstafel, nach 31 980,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 32 543,91 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32 226,21 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 03.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32 994,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Stand von 30 589,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, einen Wert von 30 317,29 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,88 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 5,69 Prozent auf 84,30 EUR), Schaeffler (+ 4,94 Prozent auf 7,44 EUR), KION GROUP (+ 4,60 Prozent auf 40,72 EUR), TUI (+ 4,37 Prozent auf 7,84 EUR) und AUMOVIO (+ 3,89 Prozent auf 41,40 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,95 Prozent auf 72,95 EUR), flatexDEGIRO (-1,05 Prozent auf 35,92 EUR), Nordex (-0,83 Prozent auf 38,12 EUR), Bilfinger SE (-0,67 Prozent auf 81,95 EUR) und IONOS (-0,64 Prozent auf 31,22 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 179 027 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38,358 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 8,37 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 41,25 3,77% AUMOVIO
Bilfinger SE 81,95 -0,61% Bilfinger SE
flatexDEGIRO AG 35,98 -0,94% flatexDEGIRO AG
freenet AG 24,62 1,15% freenet AG
HENSOLDT 85,44 7,04% HENSOLDT
IONOS 31,36 -0,38% IONOS
KION GROUP AG 40,31 3,41% KION GROUP AG
Nordex AG 38,36 -1,39% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 29,37 2,19% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,79 2,70% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Schaeffler AG 7,42 4,65% Schaeffler AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 72,85 -2,67% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 12,19 1,12% thyssenkrupp AG
TUI AG 7,82 4,13% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 466,32 1,52%

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