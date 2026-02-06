Bechtle Aktie

Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 06.02.2026 15:59:28

Zuversicht in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags

Zuversicht in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags

Der MDAX gewinnt heute an Fahrt.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,50 Prozent fester bei 31 590,72 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 371,850 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,152 Prozent tiefer bei 31 386,73 Punkten, nach 31 434,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 31 175,15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 645,68 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1,69 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 06.01.2026, den Stand von 31 670,42 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 06.11.2025, einen Stand von 28 959,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, bewegte sich der MDAX bei 27 059,35 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,97 Prozent aufwärts. Bei 32 383,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 30 597,95 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit RENK (+ 5,87 Prozent auf 54,65 EUR), thyssenkrupp (+ 5,64 Prozent auf 11,81 EUR), HOCHTIEF (+ 3,31 Prozent auf 362,40 EUR), Aurubis (+ 2,84 Prozent auf 166,60 EUR) und United Internet (+ 2,55 Prozent auf 28,12 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Bechtle (-9,10 Prozent auf 38,18 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,40 Prozent auf 66,70 EUR), Porsche vz (-3,17 Prozent auf 39,42 EUR), LANXESS (-2,85 Prozent auf 19,40 EUR) und PUMA SE (-2,51 Prozent auf 22,49 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 560 760 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 36,426 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Evonik-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bechtle AG

mehr Nachrichten

Analysen zu PUMA SE

mehr Analysen
29.01.26 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.01.26 PUMA Outperform Bernstein Research
28.01.26 PUMA Equal Weight Barclays Capital
28.01.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.01.26 PUMA Halten DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aurubis 164,80 2,17% Aurubis
Bechtle AG 37,90 -9,46% Bechtle AG
Evonik AG 14,86 1,43% Evonik AG
HOCHTIEF AG 363,60 4,72% HOCHTIEF AG
LANXESS AG 19,27 -2,38% LANXESS AG
Lufthansa AG 9,16 1,89% Lufthansa AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 39,82 -1,75% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 22,82 -0,26% PUMA SE
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 64,10 -5,67% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
RENK 54,75 6,33% RENK
TeamViewer 5,70 2,43% TeamViewer
thyssenkrupp AG 11,71 4,84% thyssenkrupp AG
TUI AG 9,30 1,44% TUI AG
United Internet AG 27,74 1,54% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 662,83 0,73%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:43 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen