Zuversicht in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,50 Prozent fester bei 31 590,72 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 371,850 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,152 Prozent tiefer bei 31 386,73 Punkten, nach 31 434,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 31 175,15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 645,68 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1,69 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 06.01.2026, den Stand von 31 670,42 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 06.11.2025, einen Stand von 28 959,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, bewegte sich der MDAX bei 27 059,35 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,97 Prozent aufwärts. Bei 32 383,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 30 597,95 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit RENK (+ 5,87 Prozent auf 54,65 EUR), thyssenkrupp (+ 5,64 Prozent auf 11,81 EUR), HOCHTIEF (+ 3,31 Prozent auf 362,40 EUR), Aurubis (+ 2,84 Prozent auf 166,60 EUR) und United Internet (+ 2,55 Prozent auf 28,12 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Bechtle (-9,10 Prozent auf 38,18 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,40 Prozent auf 66,70 EUR), Porsche vz (-3,17 Prozent auf 39,42 EUR), LANXESS (-2,85 Prozent auf 19,40 EUR) und PUMA SE (-2,51 Prozent auf 22,49 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 560 760 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 36,426 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Evonik-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at