TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|XETRA-Handel im Blick
|
18.05.2026 15:58:54
Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Montagnachmittag in der Gewinnzone
Um 15:42 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,95 Prozent fester bei 3 869,92 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 518,865 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,541 Prozent auf 3 775,21 Punkte an der Kurstafel, nach 3 795,76 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 773,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 884,21 Punkten erreichte.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 765,52 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, bei 3 721,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, bei 3 842,67 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,78 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 884,21 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 9,95 Prozent auf 69,60 EUR), Sartorius vz (+ 6,25 Prozent auf 217,70 EUR), Nordex (+ 5,17 Prozent auf 47,62 EUR), Drägerwerk (+ 4,93 Prozent auf 85,10 EUR) und Deutsche Telekom (+ 3,43 Prozent auf 28,63 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Nagarro SE (-6,94 Prozent auf 40,52 EUR), Ottobock (-1,94 Prozent auf 60,80 EUR), Nemetschek SE (-1,33 Prozent auf 59,15 EUR), ATOSS Software (-0,70 Prozent auf 71,00 EUR) und Kontron (-0,43 Prozent auf 22,90 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 655 068 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 168,198 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,31 erwartet. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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