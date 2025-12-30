TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|XETRA-Handel im Blick
|
30.12.2025 15:58:56
Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag auf grünem Terrain
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,62 Prozent stärker bei 3 622,27 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 564,056 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,052 Prozent auf 3 601,69 Punkte an der Kurstafel, nach 3 599,82 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 599,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 626,83 Punkten.
So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 3 591,78 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 30.09.2025, den Wert von 3 648,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 417,15 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5,40 Prozent nach oben. 3 994,94 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 010,36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 3,65 Prozent auf 48,90 EUR), Infineon (+ 2,69 Prozent auf 37,73 EUR), SMA Solar (+ 1,97 Prozent auf 34,08 EUR), TeamViewer (+ 1,94 Prozent auf 6,05 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,36 Prozent auf 97,00 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Carl Zeiss Meditec (-1,77 Prozent auf 40,00 EUR), IONOS (-1,11 Prozent auf 26,75 EUR), Nagarro SE (-0,85 Prozent auf 76,25 EUR), CANCOM SE (-0,37 Prozent auf 26,65 EUR) und freenet (-0,20 Prozent auf 29,34 EUR).
Die meistgehandelten TecDAX-Aktien
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 888 505 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 236,485 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,81 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
