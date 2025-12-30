TeamViewer Aktie

TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
XETRA-Handel im Blick 30.12.2025 15:58:56

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag auf grünem Terrain

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag auf grünem Terrain

Das macht der TecDAX.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,62 Prozent stärker bei 3 622,27 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 564,056 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,052 Prozent auf 3 601,69 Punkte an der Kurstafel, nach 3 599,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 599,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 626,83 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 3 591,78 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 30.09.2025, den Wert von 3 648,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 417,15 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5,40 Prozent nach oben. 3 994,94 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 010,36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 3,65 Prozent auf 48,90 EUR), Infineon (+ 2,69 Prozent auf 37,73 EUR), SMA Solar (+ 1,97 Prozent auf 34,08 EUR), TeamViewer (+ 1,94 Prozent auf 6,05 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,36 Prozent auf 97,00 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Carl Zeiss Meditec (-1,77 Prozent auf 40,00 EUR), IONOS (-1,11 Prozent auf 26,75 EUR), Nagarro SE (-0,85 Prozent auf 76,25 EUR), CANCOM SE (-0,37 Prozent auf 26,65 EUR) und freenet (-0,20 Prozent auf 29,34 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 888 505 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 236,485 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,81 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Elmos Semiconductormehr Nachrichten