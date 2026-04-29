Zuversicht in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen mittags zu

Am Mittwochmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,84 Prozent fester bei 3 626,99 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 507,378 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,489 Prozent auf 3 614,25 Punkte an der Kurstafel, nach 3 596,65 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 636,43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 614,25 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 1,42 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 349,65 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 29.01.2026, einen Wert von 3 577,09 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.04.2025, wies der TecDAX 3 606,36 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 0,074 Prozent zu Buche. Bei 3 858,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,04 Prozent auf 70,75 EUR), Infineon (+ 3,71 Prozent auf 54,76 EUR), JENOPTIK (+ 3,50 Prozent auf 32,56 EUR), AIXTRON SE (+ 3,19 Prozent auf 44,37 EUR) und SMA Solar (+ 2,70 Prozent auf 53,30 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SAP SE (-2,26 Prozent auf 145,52 EUR), Sartorius vz (-1,93 Prozent auf 208,80 EUR), Siemens Healthineers (-0,99 Prozent auf 34,91 EUR), Nemetschek SE (-0,80 Prozent auf 61,80 EUR) und Eckert Ziegler (-0,73 Prozent auf 14,99 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 191 082 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 173,919 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at