TeamViewer Aktie

TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 29.04.2026 12:27:22

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen mittags zu

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen mittags zu

Am Mittwochmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,84 Prozent fester bei 3 626,99 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 507,378 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,489 Prozent auf 3 614,25 Punkte an der Kurstafel, nach 3 596,65 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 636,43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 614,25 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 1,42 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 349,65 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 29.01.2026, einen Wert von 3 577,09 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.04.2025, wies der TecDAX 3 606,36 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 0,074 Prozent zu Buche. Bei 3 858,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,04 Prozent auf 70,75 EUR), Infineon (+ 3,71 Prozent auf 54,76 EUR), JENOPTIK (+ 3,50 Prozent auf 32,56 EUR), AIXTRON SE (+ 3,19 Prozent auf 44,37 EUR) und SMA Solar (+ 2,70 Prozent auf 53,30 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SAP SE (-2,26 Prozent auf 145,52 EUR), Sartorius vz (-1,93 Prozent auf 208,80 EUR), Siemens Healthineers (-0,99 Prozent auf 34,91 EUR), Nemetschek SE (-0,80 Prozent auf 61,80 EUR) und Eckert Ziegler (-0,73 Prozent auf 14,99 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 191 082 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 173,919 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu SAP SE

mehr Nachrichten

Analysen zu TeamViewer

mehr Analysen
20.04.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
02.04.26 TeamViewer Equal Weight Barclays Capital
23.03.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
16.03.26 TeamViewer Equal Weight Barclays Capital
24.02.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 46,94 5,22% AIXTRON SE
ATOSS Software AG 79,10 -2,47% ATOSS Software AG
Deutsche Telekom AG 27,59 1,21% Deutsche Telekom AG
Eckert & Ziegler 15,09 1,96% Eckert & Ziegler
freenet AG 27,08 1,27% freenet AG
Infineon AG 57,15 3,08% Infineon AG
JENOPTIK AG 33,24 3,81% JENOPTIK AG
Nemetschek SE 61,75 -1,59% Nemetschek SE
SAP SE 145,68 0,04% SAP SE
Sartorius AG Vz. 216,20 3,69% Sartorius AG Vz.
Siemens Healthineers AG 34,67 2,51% Siemens Healthineers AG
SMA Solar AG 54,10 2,37% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 75,85 9,29% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 4,73 -0,59% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 694,69 1,92%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX schließt leichter -- DAX letztlich in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen