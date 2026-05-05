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Kursentwicklung im Fokus 05.05.2026 15:59:02

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen nachmittags zu

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen nachmittags zu

Am Dienstagnachmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,35 Prozent fester bei 3 757,88 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 511,193 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,127 Prozent auf 3 712,56 Punkte an der Kurstafel, nach 3 707,85 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 784,13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 712,56 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der TecDAX auf 3 467,91 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, wies der TecDAX 3 628,05 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, einen Stand von 3 728,93 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,69 Prozent aufwärts. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 11,20 Prozent auf 60,05 EUR), AIXTRON SE (+ 6,14 Prozent auf 51,00 EUR), Infineon (+ 4,31 Prozent auf 59,26 EUR), HENSOLDT (+ 3,31 Prozent auf 81,08 EUR) und Siltronic (+ 2,36 Prozent auf 82,40 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Carl Zeiss Meditec (-3,47 Prozent auf 26,14 EUR), Nemetschek SE (-2,32 Prozent auf 63,10 EUR), ATOSS Software (-2,05 Prozent auf 76,30 EUR), CANCOM SE (-1,94 Prozent auf 25,30 EUR) und United Internet (-1,44 Prozent auf 26,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 886 029 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 169,879 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,55 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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