Zuversicht in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zu

Der TecDAX zeigt am fünften Tag der Woche eine positive Tendenz.

Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,58 Prozent aufwärts auf 3 406,35 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 509,734 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,405 Prozent stärker bei 3 400,35 Punkten in den Handel, nach 3 386,62 Punkten am Vortag.

Bei 3 422,98 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 398,66 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 0,450 Prozent. Vor einem Monat, am 16.01.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 260,93 Punkten gehandelt. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.11.2023, bei 3 091,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.02.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 284,29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 2,46 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 436,25 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 3,38 Prozent auf 34,87 EUR), JENOPTIK (+ 2,91 Prozent auf 29,74 EUR), Nagarro SE (+ 1,76 Prozent auf 89,75 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 1,72 Prozent auf 31,86 EUR) und Energiekontor (+ 1,66 Prozent auf 73,50 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen United Internet (-3,03 Prozent auf 23,08 EUR), Nordex (-1,89 Prozent auf 10,40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,37 Prozent auf 20,89 EUR), Siltronic (-1,11 Prozent auf 89,35 EUR) und CANCOM SE (-1,08 Prozent auf 29,44 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 382 621 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 192,860 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie mit 10,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at