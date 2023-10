Zuversicht in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Start zu

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Dienstagmorgen.

Am Dienstag gewinnt der TecDAX um 09:13 Uhr via XETRA 0,92 Prozent auf 3 001,81 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 431,771 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,481 Prozent auf 2 988,72 Punkte an der Kurstafel, nach 2 974,40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 002,92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 988,72 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 090,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3 109,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2022, lag der TecDAX bei 2 696,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 3,28 Prozent zu. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 897,14 Zählern.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Kontron (+ 4,43 Prozent auf 18,86 EUR), MorphoSys (+ 2,73 Prozent auf 23,30 EUR), Nordex (+ 2,72 Prozent auf 10,59 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,71 Prozent auf 35,96 EUR) und Nagarro SE (+ 2,62 Prozent auf 68,55 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-1,95 Prozent auf 31,61 EUR), HENSOLDT (-1,66 Prozent auf 27,20 EUR), ATOSS Software (+ 0,00 Prozent auf 199,60 EUR), Sartorius vz (+ 0,19 Prozent auf 312,20 EUR) und United Internet (+ 0,19 Prozent auf 20,56 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 192 605 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 144,528 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,40 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at