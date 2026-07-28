Zuversicht in Frankfurt: TecDAX bewegt sich im Plus

Der TecDAX zeigt sich am Mittag wenig verändert.

Am Dienstag springt der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,15 Prozent auf 3 814,62 Punkte an. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 504,667 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,163 Prozent auf 3 802,56 Punkte an der Kurstafel, nach 3 808,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 3 822,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 794,18 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 3 860,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, stand der TecDAX bei 3 596,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 840,92 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 5,25 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Bechtle (+ 11,46 Prozent auf 36,00 EUR), Nemetschek SE (+ 4,08 Prozent auf 62,45 EUR), HENSOLDT (+ 2,63 Prozent auf 85,14 EUR), SAP SE (+ 1,96 Prozent auf 154,24 EUR) und IONOS (+ 1,71 Prozent auf 33,24 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Siltronic (-5,86 Prozent auf 73,90 EUR), SMA Solar (-5,02 Prozent auf 52,95 EUR), AIXTRON SE (-4,99 Prozent auf 36,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,57 Prozent auf 71,65 EUR) und PVA TePla (-2,97 Prozent auf 32,72 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 867 492 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 161,819 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,08 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at