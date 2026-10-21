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Kursverlauf 21.10.2026 15:58:45

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX klettert am Mittwochnachmittag

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX klettert am Mittwochnachmittag

Mit dem TecDAX geht es am Mittwochnachmittag aufwärts.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,56 Prozent stärker bei 4 075,17 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 568,600 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,315 Prozent höher bei 4 025,03 Punkten, nach 4 012,39 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4 008,65 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 076,99 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,54 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 21.09.2026, den Stand von 4 011,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, lag der TecDAX noch bei 3 777,18 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 21.10.2025, einen Wert von 3 789,96 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,44 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell JENOPTIK (+ 9,85 Prozent auf 39,48 EUR), OHB SE (+ 5,90 Prozent auf 206,50 EUR), TeamViewer (+ 5,19 Prozent auf 7,40 EUR), SMA Solar (+ 3,68 Prozent auf 53,60 EUR) und Drägerwerk (+ 3,28 Prozent auf 97,60 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Siltronic (-1,71 Prozent auf 63,40 EUR), Sartorius vz (-1,47 Prozent auf 260,80 EUR), Ottobock (-1,17 Prozent auf 50,50 EUR), Deutsche Telekom (-0,70 Prozent auf 25,54 EUR) und HENSOLDT (-0,58 Prozent auf 85,82 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 005 513 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 230,655 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,11 zu Buche schlagen. Mit 8,79 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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TecDAX 4 066,14 -0,04%

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