Zuversicht in Frankfurt: TecDAX klettert zum Start des Dienstagshandels

Derzeit geht es für den TecDAX erneut nach oben.

Um 09:11 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,92 Prozent höher bei 3 542,19 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 504,254 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,666 Prozent stärker bei 3 533,12 Punkten, nach 3 509,76 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 532,22 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3 552,63 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Stand von 3 574,39 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 769,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 388,55 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,27 Prozent nach unten. Bei 3 858,70 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell EVOTEC SE (+ 5,66 Prozent auf 4,97 EUR), Eckert Ziegler (+ 3,69 Prozent auf 15,47 EUR), Siltronic (+ 2,77 Prozent auf 61,30 EUR), Sartorius vz (+ 2,40 Prozent auf 221,80 EUR) und SMA Solar (+ 2,35 Prozent auf 46,24 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Elmos Semiconductor (-1,51 Prozent auf 169,60 EUR), AIXTRON SE (-1,03 Prozent auf 36,37 EUR), 1&1 (-0,62 Prozent auf 24,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,03 Prozent auf 29,12 EUR) und freenet (+ 0,07 Prozent auf 27,50 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 546 590 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 162,734 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,24 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at