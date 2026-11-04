Zuversicht in Frankfurt: TecDAX legt am Nachmittag zu

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,27 Prozent höher bei 4 144,66 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 580,920 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,253 Prozent schwächer bei 4 082,24 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 092,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 4 147,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 080,18 Punkten verzeichnete.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 1,61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, stand der TecDAX bei 4 081,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 981,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der TecDAX 3 610,86 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14,36 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 9,12 Prozent auf 55,65 EUR), OHB SE (+ 6,15 Prozent auf 224,50 EUR), Nordex (+ 5,90) Prozent auf 41,26 EUR), Eckert Ziegler (+ 3,81 Prozent auf 13,90 EUR) und Siltronic (+ 3,28 Prozent auf 61,45 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil AIXTRON SE (-5,08 Prozent auf 32,48 EUR), PVA TePla (-4,18 Prozent auf 30,28 EUR), JENOPTIK (-3,09 Prozent auf 38,32 EUR), Elmos Semiconductor (-2,56 Prozent auf 121,80 EUR) und Infineon (-1,30 Prozent auf 51,72 EUR) unter Druck.

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 4 464 228 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 237,653 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at