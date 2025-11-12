TeamViewer Aktie

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

Index im Blick 12.11.2025 12:26:58

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX legt mittags zu

Am Mittwochmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 2,15 Prozent stärker bei 3 590,84 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 557,430 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,229 Prozent auf 3 523,40 Punkte an der Kurstafel, nach 3 515,36 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 591,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 523,36 Einheiten.

TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 2,64 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 3 658,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, notierte der TecDAX bei 3 740,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 382,26 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 4,49 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 994,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern registriert.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 11,43 Prozent auf 19,40 EUR), JENOPTIK (+ 10,54 Prozent auf 20,56 EUR), Infineon (+ 8,72 Prozent auf 36,84 EUR), EVOTEC SE (+ 5,48 Prozent auf 5,39 EUR) und SMA Solar (+ 3,51 Prozent auf 30,66 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil IONOS (-5,75 Prozent auf 25,40 EUR), United Internet (-3,46 Prozent auf 25,10 EUR), HENSOLDT (-3,27 Prozent auf 84,20 EUR), Siltronic (-0,45 Prozent auf 43,96 EUR) und Kontron (-0,17 Prozent auf 22,92 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 339 661 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 246,220 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

