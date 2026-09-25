OHB Aktie
WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
|Kursverlauf
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25.09.2026 17:58:47
Zuversicht in Frankfurt: TecDAX letztendlich in Grün
Zum Handelsende verbuchte der TecDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,51 Prozent auf 3 977,79 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 562,654 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,797 Prozent stärker bei 3 989,18 Punkten, nach 3 957,63 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 967,41 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 996,93 Zählern.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,041 Prozent aufwärts. Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 4 050,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 892,72 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 3 611,71 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 9,75 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten erreicht.
Tops und Flops im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit OHB SE (+ 4,92 Prozent auf 179,00 EUR), Nordex (+ 3,22 Prozent auf 39,78 EUR), EVOTEC SE (+ 2,03) Prozent auf 2,81 EUR), Bechtle (+ 1,64 Prozent auf 33,52 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,56 Prozent auf 37,79 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil ATOSS Software (-7,57 Prozent auf 83,00 EUR), Siltronic (-2,85 Prozent auf 73,25 EUR), Sartorius vz (-2,64 Prozent auf 258,30 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,11 Prozent auf 67,20 EUR) und IONOS (-1,87 Prozent auf 34,56 EUR).
Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 6 901 488 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 215,212 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien
Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,55 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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