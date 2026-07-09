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XETRA-Handel im Fokus 09.07.2026 09:29:08

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Plus

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Plus

Wie bereits am Vortag richtet sich der TecDAX auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Am Donnerstag bewegt sich der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,93 Prozent höher bei 3 780,91 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 516,773 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,180 Prozent fester bei 3 752,68 Punkten, nach 3 745,94 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 752,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 3 785,19 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Auf Wochensicht gab der TecDAX bereits um 3,03 Prozent nach. Vor einem Monat, am 09.06.2026, wurde der TecDAX auf 4 005,67 Punkte taxiert. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 09.04.2026, den Stand von 3 516,92 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 09.07.2025, den Stand von 3 964,55 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,32 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 8,73 Prozent auf 87,15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,15 Prozent auf 81,10 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,89) Prozent auf 167,40 EUR), AIXTRON SE (+ 4,70 Prozent auf 44,76 EUR) und PVA TePla (+ 4,58 Prozent auf 38,36 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Telekom (-1,68 Prozent auf 25,11 EUR), ATOSS Software (-1,63 Prozent auf 72,20 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,75 Prozent auf 28,94 EUR), EVOTEC SE (-0,61 Prozent auf 4,86 EUR) und QIAGEN (-0,47 Prozent auf 33,00 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 299 714 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 168,011 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,20 erwartet. Mit 8,58 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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