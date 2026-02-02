TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Index-Performance im Fokus
|
02.02.2026 12:27:30
Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,17 Prozent stärker bei 3 619,38 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 531,216 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,706 Prozent schwächer bei 3 587,89 Punkten in den Handel, nach 3 613,41 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 3 619,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 584,33 Punkten lag.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Der TecDAX stand vor einem Monat, am 02.01.2026, bei 3 624,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 3 629,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 727,36 Punkte.
Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 0,135 Prozent nach. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 858,70 Punkten. Bei 3 571,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 3,52 Prozent auf 76,55 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,02 Prozent auf 28,74 EUR), ATOSS Software (+ 1,54 Prozent auf 99,00 EUR), United Internet (+ 1,53 Prozent auf 27,92 EUR) und Ottobock (+ 1,15 Prozent auf 61,45 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Siltronic (-4,66 Prozent auf 50,15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,74 Prozent auf 47,92 EUR), EVOTEC SE (-3,60 Prozent auf 5,99 EUR), SMA Solar (-3,47 Prozent auf 35,62 EUR) und HENSOLDT (-2,51 Prozent auf 81,55 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 796 736 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 194,198 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus
Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,12 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu TeamViewer
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: MDAX am Montagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: TecDAX zum Start des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
30.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
30.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
30.01.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)