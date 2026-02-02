Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,17 Prozent stärker bei 3 619,38 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 531,216 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,706 Prozent schwächer bei 3 587,89 Punkten in den Handel, nach 3 613,41 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 3 619,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 584,33 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Der TecDAX stand vor einem Monat, am 02.01.2026, bei 3 624,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 3 629,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 727,36 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 0,135 Prozent nach. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 858,70 Punkten. Bei 3 571,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 3,52 Prozent auf 76,55 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,02 Prozent auf 28,74 EUR), ATOSS Software (+ 1,54 Prozent auf 99,00 EUR), United Internet (+ 1,53 Prozent auf 27,92 EUR) und Ottobock (+ 1,15 Prozent auf 61,45 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Siltronic (-4,66 Prozent auf 50,15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,74 Prozent auf 47,92 EUR), EVOTEC SE (-3,60 Prozent auf 5,99 EUR), SMA Solar (-3,47 Prozent auf 35,62 EUR) und HENSOLDT (-2,51 Prozent auf 81,55 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 796 736 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 194,198 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,12 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at