TeamViewer Aktie

TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 02.02.2026 12:27:30

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen

Der TecDAX zeigt sich aktuell kaum verändert.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,17 Prozent stärker bei 3 619,38 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 531,216 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,706 Prozent schwächer bei 3 587,89 Punkten in den Handel, nach 3 613,41 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 3 619,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 584,33 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Der TecDAX stand vor einem Monat, am 02.01.2026, bei 3 624,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 3 629,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 727,36 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 0,135 Prozent nach. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 858,70 Punkten. Bei 3 571,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 3,52 Prozent auf 76,55 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,02 Prozent auf 28,74 EUR), ATOSS Software (+ 1,54 Prozent auf 99,00 EUR), United Internet (+ 1,53 Prozent auf 27,92 EUR) und Ottobock (+ 1,15 Prozent auf 61,45 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Siltronic (-4,66 Prozent auf 50,15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,74 Prozent auf 47,92 EUR), EVOTEC SE (-3,60 Prozent auf 5,99 EUR), SMA Solar (-3,47 Prozent auf 35,62 EUR) und HENSOLDT (-2,51 Prozent auf 81,55 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 796 736 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 194,198 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,12 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu TeamViewer

mehr Nachrichten