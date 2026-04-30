SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Marktbericht
|
30.04.2026 12:26:52
Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mittags mit positivem Vorzeichen
Am Donnerstag springt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,65 Prozent auf 3 648,47 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 503,571 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,860 Prozent schwächer bei 3 593,78 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 624,95 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 648,73 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 591,87 Punkten lag.
TecDAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,833 Prozent. Der TecDAX verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Stand von 3 384,37 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 613,41 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 634,79 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,667 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. 3 322,31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 8,11 Prozent auf 75,30 EUR), Siltronic (+ 4,47 Prozent auf 78,35 EUR), AIXTRON SE (+ 2,86) Prozent auf 45,97 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,53 Prozent auf 25,94 EUR) und Drägerwerk (+ 1,90 Prozent auf 91,00 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Nagarro SE (-3,87 Prozent auf 42,70 EUR), IONOS (-1,96 Prozent auf 26,04 EUR), ATOSS Software (-1,71 Prozent auf 80,40 EUR), Ottobock (-1,56 Prozent auf 56,70 EUR) und Nemetschek SE (-0,64 Prozent auf 62,40 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 528 202 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 173,826 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,63 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siltronic AG
|
01.05.26
|EQS-PVR: Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
01.05.26
|EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
30.04.26
|Freundlicher Handel: SDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
30.04.26
|XETRA-Handel: TecDAX bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
30.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX mittags (finanzen.at)
Analysen zu Siltronic AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.04.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.04.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|29.04.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.03.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.07.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|02.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.04.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|18.03.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|46,73
|4,75%
|ATOSS Software AG
|79,20
|-2,34%
|Carl Zeiss Meditec AG
|26,38
|4,85%
|Deutsche Telekom AG
|27,53
|0,99%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|89,60
|0,67%
|freenet AG
|27,22
|1,80%
|IONOS
|26,14
|-1,13%
|Nagarro SE
|43,20
|-2,17%
|Nemetschek SE
|61,70
|-1,67%
|Ottobock
|58,10
|0,69%
|SAP SE
|144,32
|-0,89%
|Siltronic AG
|79,70
|7,05%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|75,75
|9,15%
|TeamViewer
|4,73
|-0,50%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 697,16
|1,99%