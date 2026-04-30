Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mittags mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstagmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Donnerstag springt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,65 Prozent auf 3 648,47 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 503,571 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,860 Prozent schwächer bei 3 593,78 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 624,95 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 648,73 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 591,87 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,833 Prozent. Der TecDAX verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Stand von 3 384,37 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 613,41 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 634,79 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,667 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. 3 322,31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 8,11 Prozent auf 75,30 EUR), Siltronic (+ 4,47 Prozent auf 78,35 EUR), AIXTRON SE (+ 2,86) Prozent auf 45,97 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,53 Prozent auf 25,94 EUR) und Drägerwerk (+ 1,90 Prozent auf 91,00 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Nagarro SE (-3,87 Prozent auf 42,70 EUR), IONOS (-1,96 Prozent auf 26,04 EUR), ATOSS Software (-1,71 Prozent auf 80,40 EUR), Ottobock (-1,56 Prozent auf 56,70 EUR) und Nemetschek SE (-0,64 Prozent auf 62,40 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 528 202 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 173,826 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,63 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at