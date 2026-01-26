Elmos Semiconductor Aktie

TecDAX-Performance im Fokus 26.01.2026 15:58:35

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX nachmittags in Grün

Das macht der TecDAX am Nachmittag.

Um 15:42 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,16 Prozent nach oben auf 3 729,78 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 561,901 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,178 Prozent leichter bei 3 717,21 Punkten in den Montagshandel, nach 3 723,82 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 733,97 Punkte, das Tagestief hingegen 3 699,83 Zähler.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 3 586,84 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der TecDAX 3 727,54 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, den Stand von 3 648,19 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 2,91 Prozent. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 592,26 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 4,12 Prozent auf 80,95 EUR), Nagarro SE (+ 2,43 Prozent auf 71,70 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,93 Prozent auf 15,87 EUR), QIAGEN (+ 1,68 Prozent auf 46,91 EUR) und Bechtle (+ 1,33 Prozent auf 44,28 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SMA Solar (-4,49 Prozent auf 37,02 EUR), HENSOLDT (-2,68 Prozent auf 85,20 EUR), Elmos Semiconductor (-2,37 Prozent auf 107,20 EUR), AIXTRON SE (-2,27 Prozent auf 20,70 EUR) und JENOPTIK (-1,59 Prozent auf 22,22 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 745 603 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 225,350 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,44 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

