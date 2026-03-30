TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|TecDAX-Performance im Blick
|
30.03.2026 15:58:40
Zuversicht in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen
Am Montag notiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,67 Prozent fester bei 3 371,95 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 497,240 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,207 Prozent auf 3 342,72 Punkte an der Kurstafel, nach 3 349,65 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 341,15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 394,07 Einheiten.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, mit 3 787,92 Punkten bewertet. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 30.12.2025, mit 3 622,27 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 651,67 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 6,96 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.
Tops und Flops im TecDAX aktuell
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 4,10 Prozent auf 69,85 EUR), JENOPTIK (+ 3,22 Prozent auf 27,56 EUR), CANCOM SE (+ 3,03 Prozent auf 23,80 EUR), SAP SE (+ 2,40 Prozent auf 145,98 EUR) und Sartorius vz (+ 1,79 Prozent auf 210,50 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,04 Prozent auf 48,48 EUR), Siltronic (-2,37 Prozent auf 53,65 EUR), EVOTEC SE (-2,18 Prozent auf 4,21 EUR), AIXTRON SE (-2,07 Prozent auf 33,15 EUR) und SMA Solar (-1,81 Prozent auf 45,66 EUR) unter Druck.
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 468 296 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 166,447 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,23 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu TeamViewer
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
09:29
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
27.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
27.03.26
|XETRA-Handel So performt der TecDAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
27.03.26
|Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
27.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
26.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)