Zuversicht in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen

Am Montag notiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,67 Prozent fester bei 3 371,95 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 497,240 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,207 Prozent auf 3 342,72 Punkte an der Kurstafel, nach 3 349,65 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 341,15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 394,07 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, mit 3 787,92 Punkten bewertet. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 30.12.2025, mit 3 622,27 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 651,67 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 6,96 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 4,10 Prozent auf 69,85 EUR), JENOPTIK (+ 3,22 Prozent auf 27,56 EUR), CANCOM SE (+ 3,03 Prozent auf 23,80 EUR), SAP SE (+ 2,40 Prozent auf 145,98 EUR) und Sartorius vz (+ 1,79 Prozent auf 210,50 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,04 Prozent auf 48,48 EUR), Siltronic (-2,37 Prozent auf 53,65 EUR), EVOTEC SE (-2,18 Prozent auf 4,21 EUR), AIXTRON SE (-2,07 Prozent auf 33,15 EUR) und SMA Solar (-1,81 Prozent auf 45,66 EUR) unter Druck.

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 468 296 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 166,447 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,23 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at