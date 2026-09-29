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TecDAX-Kursentwicklung 29.09.2026 09:28:52

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX steigt zum Start des Dienstagshandels

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX steigt zum Start des Dienstagshandels

Der TecDAX bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.

Um 09:12 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,35 Prozent höher bei 3 983,03 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 559,270 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,449 Prozent auf 3 986,98 Punkte an der Kurstafel, nach 3 969,15 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 994,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 983,03 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 4 119,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 848,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wurde der TecDAX mit 3 618,95 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9,90 Prozent. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,85 Prozent auf 70,15 EUR), AIXTRON SE (+ 3,18 Prozent auf 36,04 EUR), PVA TePla (+ 3,00 Prozent auf 30,94 EUR), JENOPTIK (+ 2,97 Prozent auf 41,64 EUR) und Infineon (+ 2,32 Prozent auf 57,88 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen OHB SE (-3,73 Prozent auf 180,60 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,86 Prozent auf 29,52 EUR), Nemetschek SE (-1,06 Prozent auf 60,80 EUR), HENSOLDT (-0,98 Prozent auf 74,78 EUR) und SAP SE (-0,90 Prozent auf 182,36 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 242 346 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 214,589 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,71 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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PVA TePla AG 31,88 5,84% PVA TePla AG
SAP SE 185,30 0,97% SAP SE
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TeamViewer 6,12 1,92% TeamViewer
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TecDAX 4 000,13 0,78%

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