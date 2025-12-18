Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Gewinne

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Donnerstag tendiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,46 Prozent stärker bei 3 543,96 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 553,238 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,110 Prozent auf 3 523,84 Punkte an der Kurstafel, nach 3 527,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 520,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 546,79 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,438 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 18.11.2025, bei 3 416,46 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, bei 3 655,31 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, bei 3 504,98 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 3,12 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell PNE (+ 2,45 Prozent auf 10,02 EUR), United Internet (+ 2,20 Prozent auf 26,02 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,14 Prozent auf 39,06 EUR), Nemetschek SE (+ 2,13 Prozent auf 93,70 EUR) und Siltronic (+ 1,98 Prozent auf 46,46 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SMA Solar (-3,28 Prozent auf 33,06 EUR), Nordex (-1,66 Prozent auf 28,42 EUR), Elmos Semiconductor (-1,33 Prozent auf 89,10 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,05 Prozent auf 39,58 EUR) und Siemens Healthineers (-0,31 Prozent auf 44,50 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 556 209 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 235,290 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at