Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|TecDAX-Kursverlauf
|
18.12.2025 15:58:58
Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Gewinne
Am Donnerstag tendiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,46 Prozent stärker bei 3 543,96 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 553,238 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,110 Prozent auf 3 523,84 Punkte an der Kurstafel, nach 3 527,72 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 520,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 546,79 Punkten verzeichnete.
TecDAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,438 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 18.11.2025, bei 3 416,46 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, bei 3 655,31 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, bei 3 504,98 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 3,12 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im TecDAX aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell PNE (+ 2,45 Prozent auf 10,02 EUR), United Internet (+ 2,20 Prozent auf 26,02 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,14 Prozent auf 39,06 EUR), Nemetschek SE (+ 2,13 Prozent auf 93,70 EUR) und Siltronic (+ 1,98 Prozent auf 46,46 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SMA Solar (-3,28 Prozent auf 33,06 EUR), Nordex (-1,66 Prozent auf 28,42 EUR), Elmos Semiconductor (-1,33 Prozent auf 89,10 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,05 Prozent auf 39,58 EUR) und Siemens Healthineers (-0,31 Prozent auf 44,50 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 556 209 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 235,290 Mrd. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel
Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Nachrichten
|
18.12.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX schlussendlich fester (finanzen.at)
|
18.12.25
|MDAX-Handel aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
18.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX steigt (finanzen.at)
|
18.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
18.12.25
|EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
18.12.25
|TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
15.12.25
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX klettert (finanzen.at)