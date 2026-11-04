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TecDAX-Marktbericht 04.11.2026 09:28:53

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne

So bewegt sich der TecDAX am Morgen.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,25 Prozent stärker bei 4 102,70 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 580,920 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,253 Prozent auf 4 082,24 Punkte an der Kurstafel, nach 4 092,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 080,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 103,48 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,582 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, mit 4 081,92 Punkten bewertet. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 04.08.2026, einen Stand von 3 981,98 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 610,86 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 13,20 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 7,90 Prozent auf 64,20 EUR), SMA Solar (+ 5,49 Prozent auf 53,80 EUR), Nordex (+ 4,77 Prozent auf 40,82 EUR), AIXTRON SE (+ 2,16 Prozent auf 34,96 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,03 Prozent auf 52,80 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil HENSOLDT (-2,97 Prozent auf 80,36 EUR), IONOS (-2,35 Prozent auf 34,08 EUR), PVA TePla (-0,89 Prozent auf 31,32 EUR), Nemetschek SE (-0,82 Prozent auf 72,85 EUR) und Siemens Healthineers (-0,69 Prozent auf 43,05 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 437 645 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 237,653 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,34 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,79 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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AIXTRON SE 34,35 1,09% AIXTRON SE
freenet AG 22,76 0,62% freenet AG
HENSOLDT 78,60 -4,77% HENSOLDT
Infineon AG 53,52 2,43% Infineon AG
IONOS 33,28 -3,82% IONOS
Nemetschek SE 72,90 -0,21% Nemetschek SE
Nordex AG 41,22 6,46% Nordex AG
PVA TePla AG 31,26 0,13% PVA TePla AG
SAP SE 206,80 0,41% SAP SE
Siemens Healthineers AG 43,17 0,42% Siemens Healthineers AG
Siltronic AG 64,55 9,41% Siltronic AG
SMA Solar AG 55,20 7,71% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 52,30 0,87% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,28 0,38% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 28,06 3,54% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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