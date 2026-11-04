TecDAX
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0,42 %
|TecDAX-Marktbericht
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04.11.2026 09:28:53
Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,25 Prozent stärker bei 4 102,70 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 580,920 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,253 Prozent auf 4 082,24 Punkte an der Kurstafel, nach 4 092,59 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 080,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 103,48 Punkten.
TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,582 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, mit 4 081,92 Punkten bewertet. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 04.08.2026, einen Stand von 3 981,98 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 610,86 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 13,20 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 7,90 Prozent auf 64,20 EUR), SMA Solar (+ 5,49 Prozent auf 53,80 EUR), Nordex (+ 4,77 Prozent auf 40,82 EUR), AIXTRON SE (+ 2,16 Prozent auf 34,96 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,03 Prozent auf 52,80 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil HENSOLDT (-2,97 Prozent auf 80,36 EUR), IONOS (-2,35 Prozent auf 34,08 EUR), PVA TePla (-0,89 Prozent auf 31,32 EUR), Nemetschek SE (-0,82 Prozent auf 72,85 EUR) und Siemens Healthineers (-0,69 Prozent auf 43,05 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 437 645 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 237,653 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,34 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,79 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|34,35
|1,09%
|freenet AG
|22,76
|0,62%
|HENSOLDT
|78,60
|-4,77%
|Infineon AG
|53,52
|2,43%
|IONOS
|33,28
|-3,82%
|Nemetschek SE
|72,90
|-0,21%
|Nordex AG
|41,22
|6,46%
|PVA TePla AG
|31,26
|0,13%
|SAP SE
|206,80
|0,41%
|Siemens Healthineers AG
|43,17
|0,42%
|Siltronic AG
|64,55
|9,41%
|SMA Solar AG
|55,20
|7,71%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|52,30
|0,87%
|TeamViewer
|5,28
|0,38%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|28,06
|3,54%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 109,85
|0,42%