1&1 Aktie

1&1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX-Kursentwicklung 27.04.2026 09:29:12

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Zuschläge

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Zuschläge

Beim TecDAX lassen sich am ersten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Am Montag klettert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,83 Prozent auf 3 694,59 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 509,491 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,404 Prozent auf 3 679,10 Punkte an der Kurstafel, nach 3 664,30 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 675,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 705,25 Punkten.

TecDAX seit Jahresbeginn

Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 27.03.2026, den Wert von 3 349,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 712,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, einen Stand von 3 588,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,94 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Nordex (+ 9,97 Prozent auf 49,42 EUR), Sartorius vz (+ 2,44 Prozent auf 222,40 EUR), ATOSS Software (+ 1,70 Prozent auf 83,60 EUR), CANCOM SE (+ 1,64 Prozent auf 24,85 EUR) und SMA Solar (+ 1,46 Prozent auf 52,25 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Siltronic (-2,30 Prozent auf 72,25 EUR), AIXTRON SE (-1,48 Prozent auf 45,88 EUR), EVOTEC SE (-0,75 Prozent auf 5,31 EUR), 1&1 (-0,43 Prozent auf 23,20 EUR) und freenet (-0,37 Prozent auf 26,90 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 459 429 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 171,957 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Analysen zu 1&1 AG

mehr Analysen
07.04.26 1&1 Equal Weight Barclays Capital
25.03.26 1&1 Halten DZ BANK
25.03.26 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.26 1&1 Buy Deutsche Bank AG
20.03.26 1&1 Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 22,50 -3,43% 1&1 AG
AIXTRON SE 44,27 -5,43% AIXTRON SE
ATOSS Software AG 82,00 -0,73% ATOSS Software AG
CANCOM SE 24,40 -0,20% CANCOM SE
EVOTEC SE 5,29 -0,66% EVOTEC SE
freenet AG 26,80 -1,54% freenet AG
Infineon AG 53,72 -0,83% Infineon AG
Nordex AG 47,62 6,39% Nordex AG
SAP SE 148,92 -0,21% SAP SE
Sartorius AG Vz. 218,30 -0,14% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 71,15 -2,00% Siltronic AG
SMA Solar AG 50,20 -2,71% SMA Solar AG
TeamViewer 4,77 0,59% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 651,75 -0,34%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen