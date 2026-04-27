1&1 Aktie
WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503
|TecDAX-Kursentwicklung
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27.04.2026 09:29:12
Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Zuschläge
Am Montag klettert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,83 Prozent auf 3 694,59 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 509,491 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,404 Prozent auf 3 679,10 Punkte an der Kurstafel, nach 3 664,30 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 675,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 705,25 Punkten.
TecDAX seit Jahresbeginn
Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 27.03.2026, den Wert von 3 349,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 712,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, einen Stand von 3 588,29 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,94 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.
Tops und Flops aktuell
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Nordex (+ 9,97 Prozent auf 49,42 EUR), Sartorius vz (+ 2,44 Prozent auf 222,40 EUR), ATOSS Software (+ 1,70 Prozent auf 83,60 EUR), CANCOM SE (+ 1,64 Prozent auf 24,85 EUR) und SMA Solar (+ 1,46 Prozent auf 52,25 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Siltronic (-2,30 Prozent auf 72,25 EUR), AIXTRON SE (-1,48 Prozent auf 45,88 EUR), EVOTEC SE (-0,75 Prozent auf 5,31 EUR), 1&1 (-0,43 Prozent auf 23,20 EUR) und freenet (-0,37 Prozent auf 26,90 EUR) unter Druck.
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 459 429 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 171,957 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel
Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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