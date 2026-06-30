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Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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TecDAX-Kursentwicklung 30.06.2026 12:26:57

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Dienstagmittag fester

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Dienstagmittag fester

In Frankfurt ist am zweiten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Der TecDAX springt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,12 Prozent auf 3 853,42 Punkte an. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 517,129 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,126 Prozent auf 3 844,06 Punkte an der Kurstafel, nach 3 848,92 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 878,14 Punkte, das Tagestief hingegen 3 840,01 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 4 160,08 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 384,37 Punkten. Der TecDAX bewegte sich am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 3 877,21 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,32 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 5,92 Prozent auf 59,90 EUR), Nordex (+ 4,04 Prozent auf 46,34 EUR), JENOPTIK (+ 3,27 Prozent auf 46,72 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,07 Prozent auf 181,20 EUR) und Infineon (+ 2,84 Prozent auf 80,46 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Nemetschek SE (-4,25 Prozent auf 52,90 EUR), Deutsche Telekom (-3,63 Prozent auf 23,92 EUR), ATOSS Software (-2,32 Prozent auf 67,40 EUR), SAP SE (-1,68 Prozent auf 134,34 EUR) und freenet (-1,54 Prozent auf 22,96 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 4 996 087 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 157,783 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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