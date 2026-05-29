Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,82 Prozent aufwärts auf 4 159,19 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 554,597 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,230 Prozent fester bei 4 134,74 Punkten, nach 4 125,26 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4 132,05 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 167,44 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 2,46 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2026, wurde der TecDAX auf 3 624,95 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der TecDAX mit 3 787,92 Punkten gehandelt. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 29.05.2025, mit 3 852,02 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 14,76 Prozent zu. Bei 4 167,44 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 11,99 Prozent auf 107,40 EUR), Bechtle (+ 6,76 Prozent auf 33,46 EUR), Infineon (+ 2,90 Prozent auf 82,43 EUR), EVOTEC SE (+ 2,74 Prozent auf 5,25 EUR) und JENOPTIK (+ 2,26 Prozent auf 46,20 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Carl Zeiss Meditec (-3,02 Prozent auf 25,66 EUR), HENSOLDT (-2,09 Prozent auf 88,12 EUR), SMA Solar (-1,47 Prozent auf 67,10 EUR), Drägerwerk (-1,08 Prozent auf 91,80 EUR) und Nordex (-0,77 Prozent auf 41,50 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 505 120 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 175,133 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,99 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at