Carl Zeiss Meditec Aktie

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WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

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TecDAX-Entwicklung 29.05.2026 15:58:47

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Der TecDAX gewinnt am Freitag an Fahrt.

Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,82 Prozent aufwärts auf 4 159,19 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 554,597 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,230 Prozent fester bei 4 134,74 Punkten, nach 4 125,26 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4 132,05 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 167,44 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 2,46 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2026, wurde der TecDAX auf 3 624,95 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der TecDAX mit 3 787,92 Punkten gehandelt. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 29.05.2025, mit 3 852,02 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 14,76 Prozent zu. Bei 4 167,44 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 11,99 Prozent auf 107,40 EUR), Bechtle (+ 6,76 Prozent auf 33,46 EUR), Infineon (+ 2,90 Prozent auf 82,43 EUR), EVOTEC SE (+ 2,74 Prozent auf 5,25 EUR) und JENOPTIK (+ 2,26 Prozent auf 46,20 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Carl Zeiss Meditec (-3,02 Prozent auf 25,66 EUR), HENSOLDT (-2,09 Prozent auf 88,12 EUR), SMA Solar (-1,47 Prozent auf 67,10 EUR), Drägerwerk (-1,08 Prozent auf 91,80 EUR) und Nordex (-0,77 Prozent auf 41,50 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 505 120 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 175,133 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,99 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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14.05.26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
14.05.26 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.05.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
13.05.26 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
13.05.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Bechtle AG 33,36 6,92% Bechtle AG
Carl Zeiss Meditec AG 25,90 -1,60% Carl Zeiss Meditec AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 91,30 -1,19% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
EVOTEC SE 5,26 3,44% EVOTEC SE
freenet AG 25,26 -0,55% freenet AG
HENSOLDT 87,78 0,00% HENSOLDT
Infineon AG 81,60 2,22% Infineon AG
JENOPTIK AG 45,86 2,00% JENOPTIK AG
Nordex AG 41,32 -0,96% Nordex AG
SAP SE 156,44 3,92% SAP SE
Siltronic AG 104,60 10,34% Siltronic AG
SMA Solar AG 64,90 -4,07% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 91,60 -1,08% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,87 0,00% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 160,08 0,84%

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