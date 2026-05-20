Nagarro Aktie
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
|TecDAX-Kursentwicklung
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20.05.2026 09:28:45
Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart im Plus
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,19 Prozent höher bei 3 908,26 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 532,200 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,353 Prozent schwächer bei 3 887,28 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 901,04 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 3 908,93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 885,75 Punkten verzeichnete.
TecDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 3,52 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 711,36 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 721,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, wies der TecDAX 3 870,38 Punkte auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,84 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 940,72 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 3,84 Prozent auf 87,80 EUR), HENSOLDT (+ 3,37 Prozent auf 82,30 EUR), AIXTRON SE (+ 3,16) Prozent auf 51,58 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,46 Prozent auf 87,60 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,29 Prozent auf 178,80 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil ATOSS Software (-2,82 Prozent auf 79,20 EUR), IONOS (-2,18 Prozent auf 28,68 EUR), Nagarro SE (-1,56 Prozent auf 40,36 EUR), Bechtle (-1,52 Prozent auf 29,78 EUR) und SAP SE (-1,37 Prozent auf 154,58 EUR) unter Druck.
Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 307 437 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 172,635 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus
Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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