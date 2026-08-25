Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart im Plus

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,05 Prozent fester bei 4 051,41 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 572,169 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,186 Prozent stärker bei 4 056,75 Punkten, nach 4 049,23 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 4 049,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 063,06 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 769,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 4 096,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 768,87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11,78 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,82 Prozent auf 71,00 EUR), Siltronic (+ 2,13 Prozent auf 83,85 EUR), Infineon (+ 2,03 Prozent auf 55,26 EUR), JENOPTIK (+ 1,78 Prozent auf 38,90 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,22 Prozent auf 37,20 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen QIAGEN (-1,85 Prozent auf 35,73 EUR), Sartorius vz (-0,66 Prozent auf 241,50 EUR), SAP SE (-0,64 Prozent auf 186,00 EUR), Siemens Healthineers (-0,62 Prozent auf 40,14 EUR) und CANCOM SE (-0,47 Prozent auf 21,20 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 217 661 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 217,128 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,40 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at