Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels stärker

Der TecDAX hält am Montagmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,06 Prozent aufwärts auf 4 084,42 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 565,479 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,234 Prozent fester bei 4 091,47 Punkten, nach 4 081,92 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4 081,65 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 101,09 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, stand der TecDAX bei 4 022,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 899,62 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der TecDAX mit 3 734,20 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,70 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 3,99 Prozent auf 63,90 EUR), TeamViewer (+ 3,53 Prozent auf 6,61 EUR), ATOSS Software (+ 2,29 Prozent auf 84,90 EUR), Kontron (+ 1,80 Prozent auf 21,46 EUR) und IONOS (+ 1,43 Prozent auf 32,70 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Carl Zeiss Meditec (-4,09 Prozent auf 30,02 EUR), SMA Solar (-2,70 Prozent auf 59,50 EUR), QIAGEN (-1,65 Prozent auf 39,74 EUR), Siemens Healthineers (-1,22 Prozent auf 37,40 EUR) und Nordex (-0,78 Prozent auf 38,08 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 232 537 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 212,280 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentaldaten

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at