TeamViewer Aktie

TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX-Entwicklung 05.10.2026 09:28:50

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels stärker

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels stärker

Der TecDAX hält am Montagmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,06 Prozent aufwärts auf 4 084,42 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 565,479 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,234 Prozent fester bei 4 091,47 Punkten, nach 4 081,92 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4 081,65 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 101,09 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, stand der TecDAX bei 4 022,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 899,62 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der TecDAX mit 3 734,20 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,70 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 3,99 Prozent auf 63,90 EUR), TeamViewer (+ 3,53 Prozent auf 6,61 EUR), ATOSS Software (+ 2,29 Prozent auf 84,90 EUR), Kontron (+ 1,80 Prozent auf 21,46 EUR) und IONOS (+ 1,43 Prozent auf 32,70 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Carl Zeiss Meditec (-4,09 Prozent auf 30,02 EUR), SMA Solar (-2,70 Prozent auf 59,50 EUR), QIAGEN (-1,65 Prozent auf 39,74 EUR), Siemens Healthineers (-1,22 Prozent auf 37,40 EUR) und Nordex (-0,78 Prozent auf 38,08 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 232 537 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 212,280 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentaldaten

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu IONOS

mehr Nachrichten

Analysen zu IONOS

mehr Analysen
10.08.26 IONOS Kaufen DZ BANK
07.08.26 IONOS Overweight Barclays Capital
07.08.26 IONOS Neutral UBS AG
07.08.26 IONOS Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ATOSS Software AG 84,30 1,93% ATOSS Software AG
Carl Zeiss Meditec AG 30,26 -2,51% Carl Zeiss Meditec AG
freenet AG 22,90 0,00% freenet AG
Infineon AG 63,56 -1,52% Infineon AG
IONOS 32,44 0,75% IONOS
Kontron 20,70 -1,71% Kontron
Nemetschek SE 64,00 3,64% Nemetschek SE
Nordex AG 37,24 -2,72% Nordex AG
QIAGEN N.V. 40,24 1,59% QIAGEN N.V.
SAP SE 184,58 -0,06% SAP SE
Siemens Healthineers AG 37,54 -0,35% Siemens Healthineers AG
SMA Solar AG 59,65 -2,21% SMA Solar AG
TeamViewer 6,62 4,17% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 26,36 -0,68% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 070,35 -0,28%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX beenden volatilen Handel etwas fester -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX konnte sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen