WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

TecDAX-Marktbericht 09.01.2026 09:29:26

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Start in Grün

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Start in Grün

Aktuell geht es für den TecDAX erneut nach oben.

Der TecDAX steigt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,14 Prozent auf 3 785,51 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 580,673 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,178 Prozent auf 3 786,78 Punkte an der Kurstafel, nach 3 780,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 790,34 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 783,87 Zählern.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 4,18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.12.2025, notierte der TecDAX bei 3 583,79 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 09.10.2025, bei 3 747,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.01.2025, wurde der TecDAX auf 3 487,68 Punkte taxiert.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell TeamViewer (+ 3,66 Prozent auf 5,95 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,81 Prozent auf 44,90 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,30 Prozent auf 15,61 EUR), HENSOLDT (+ 1,22 Prozent auf 87,40 EUR) und Infineon (+ 1,20 Prozent auf 41,05 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Sartorius vz (-2,37 Prozent auf 259,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,01 Prozent auf 41,26 EUR), Elmos Semiconductor (-0,56 Prozent auf 105,80 EUR), CANCOM SE (-0,55 Prozent auf 27,20 EUR) und Bechtle (-0,41 Prozent auf 43,74 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 409 528 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 237,282 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,59 zu Buche schlagen. Mit 7,28 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

