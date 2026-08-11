Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im DAX

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt zum Handelsende.

Schlussendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent höher bei 26 395,37 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,198 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,206 Prozent höher bei 26 378,00 Punkten, nach 26 323,88 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26 245,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 504,54 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der DAX mit 25 067,09 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 350,28 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 24 081,34 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,56 Prozent zu. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 504,54 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 2,56 Prozent auf 158,56 EUR), RWE (+ 1,81 Prozent auf 57,52 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,64 Prozent auf 28,56 EUR), Scout24 (+ 1,52 Prozent auf 76,75 EUR) und BMW (+ 1,38 Prozent auf 60,12 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil QIAGEN (-3,58 Prozent auf 37,08 EUR), adidas (-3,08 Prozent auf 162,20 EUR), Zalando (-2,94 Prozent auf 24,07 EUR), Merck (-2,44 Prozent auf 140,00 EUR) und Daimler Truck (-1,95 Prozent auf 46,24 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4 349 655 Aktien gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 213,282 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,18 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at