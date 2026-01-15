Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im MDAX

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstag zum Handelsschluss.

Am Donnerstag kletterte der MDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,49 Prozent auf 31 930,77 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 378,972 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,271 Prozent auf 31 860,33 Punkte an der Kurstafel, nach 31 774,24 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 682,54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 31 961,24 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 0,933 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.12.2025, bewegte sich der MDAX bei 30 214,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, stand der MDAX noch bei 29 786,81 Punkten. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 15.01.2025, mit 25 564,59 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,07 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 715,23 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 5,70 Prozent auf 20,02 EUR), LANXESS (+ 3,66 Prozent auf 18,40 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 3,09 Prozent auf 21,70 EUR), Sartorius vz (+ 2,97 Prozent auf 259,70 EUR) und DWS Group GmbH (+ 2,80 Prozent auf 58,80 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Fielmann (-3,81 Prozent auf 41,65 EUR), Ströer SE (-3,37 Prozent auf 35,80 EUR), TeamViewer (-2,99 Prozent auf 5,84 EUR), Nemetschek SE (-2,83 Prozent auf 84,05 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,71 Prozent auf 91,65 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 624 789 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 39,191 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Im MDAX verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,38 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

