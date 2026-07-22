Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im TecDAX

Für den TecDAX ging es am Mittwoch aufwärts.

Der TecDAX erhöhte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0,46 Prozent auf 3 794,63 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 507,342 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,474 Prozent schwächer bei 3 759,28 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 777,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 806,75 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 744,29 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 0,653 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 970,95 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, lag der TecDAX bei 3 670,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 869,57 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,70 Prozent. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Infineon (+ 3,35 Prozent auf 69,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,06 Prozent auf 27,23 EUR), Sartorius vz (+ 1,89 Prozent auf 221,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,51 Prozent auf 28,20 EUR) und freenet (+ 1,50 Prozent auf 24,32 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen SAP SE (-3,21 Prozent auf 132,04 EUR), TeamViewer (-2,84 Prozent auf 5,66 EUR), EVOTEC SE (-2,04 Prozent auf 3,46 EUR), AIXTRON SE (-1,89 Prozent auf 41,64 EUR) und CANCOM SE (-1,68 Prozent auf 23,45 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 335 476 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 161,426 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,38 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at