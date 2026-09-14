Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Kursentwicklung im Fokus
|
14.09.2026 09:28:34
Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im LUS-DAX
Um 09:26 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,36 Prozent höher bei 25 521,00 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 25 422,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 545,00 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 14.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 26 456,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 24 679,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 23 714,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,89 Prozent aufwärts. Bei 26 616,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 3,48 Prozent auf 183,42 EUR), Bayer (+ 2,20 Prozent auf 49,23 EUR), Rheinmetall (+ 2,16 Prozent auf 1 012,00 EUR), Deutsche Börse (+ 1,77 Prozent auf 281,20 EUR) und BMW (+ 1,59 Prozent auf 64,00 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Infineon (-5,99 Prozent auf 55,05 EUR), Siemens Energy (-4,24 Prozent auf 138,14 EUR), HOCHTIEF (-3,41 Prozent auf 402,00 EUR), RWE (-1,74 Prozent auf 58,80 EUR) und Siemens (-1,51 Prozent auf 260,65 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf
Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 353 815 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 204,593 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,69 erwartet. Mit 7,10 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens AG
|
15:58
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
13:21
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
13:21
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12:26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
09:28
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
Analysen zu HOCHTIEF AG
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.03.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|49,51
|2,89%
|BMW AG
|62,90
|-0,29%
|Deutsche Börse AG
|281,10
|1,70%
|Henkel KGaA Vz.
|73,22
|1,47%
|HOCHTIEF AG
|379,00
|-8,59%
|Infineon AG
|54,25
|-6,83%
|Rheinmetall AG
|998,20
|0,79%
|RWE AG St.
|57,70
|-3,41%
|SAP SE
|188,44
|5,95%
|Siemens AG
|263,10
|-0,53%
|Siemens Energy AG
|133,98
|-6,76%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|81,44
|0,37%
|Vonovia SE
|18,04
|-0,25%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 537,00
|0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. An den US-Börsen halten sich die Anleger zurück. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.