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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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Kursentwicklung im Fokus 14.09.2026 09:28:34

Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im LUS-DAX

Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im LUS-DAX

Der LUS-DAX behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Um 09:26 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,36 Prozent höher bei 25 521,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 25 422,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 545,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 14.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 26 456,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 24 679,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 23 714,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,89 Prozent aufwärts. Bei 26 616,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 3,48 Prozent auf 183,42 EUR), Bayer (+ 2,20 Prozent auf 49,23 EUR), Rheinmetall (+ 2,16 Prozent auf 1 012,00 EUR), Deutsche Börse (+ 1,77 Prozent auf 281,20 EUR) und BMW (+ 1,59 Prozent auf 64,00 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Infineon (-5,99 Prozent auf 55,05 EUR), Siemens Energy (-4,24 Prozent auf 138,14 EUR), HOCHTIEF (-3,41 Prozent auf 402,00 EUR), RWE (-1,74 Prozent auf 58,80 EUR) und Siemens (-1,51 Prozent auf 260,65 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 353 815 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 204,593 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,69 erwartet. Mit 7,10 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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