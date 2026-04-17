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Kursentwicklung im Fokus 17.04.2026 09:29:14

Zuversicht in Frankfurt: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im TecDAX

Zuversicht in Frankfurt: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im TecDAX

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Freitag.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,30 Prozent fester bei 3 664,12 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 506,920 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,197 Prozent auf 3 660,26 Punkte an der Kurstafel, nach 3 653,06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 664,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 659,47 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 4,76 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der TecDAX 3 599,19 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, einen Stand von 3 751,10 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der TecDAX 3 412,85 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 1,10 Prozent zu Buche. Bei 3 858,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 1,98 Prozent auf 41,72 EUR), United Internet (+ 1,27 Prozent auf 28,76 EUR), ATOSS Software (+ 1,15 Prozent auf 79,50 EUR), Nemetschek SE (+ 1,11 Prozent auf 63,75 EUR) und SAP SE (+ 1,00 Prozent auf 153,18 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Nordex (-0,95 Prozent auf 45,70 EUR), 1&1 (-0,61 Prozent auf 24,30 EUR), Siltronic (-0,60 Prozent auf 66,50 EUR), Eckert Ziegler (-0,52 Prozent auf 15,37 EUR) und Drägerwerk (-0,41 Prozent auf 97,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 311 400 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 171,093 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 24,05 -1,43% 1&1 AG
AIXTRON SE 44,33 8,76% AIXTRON SE
ATOSS Software AG 82,20 5,52% ATOSS Software AG
Deutsche Telekom AG 29,44 1,38% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 98,00 0,41% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Eckert & Ziegler 15,60 1,43% Eckert & Ziegler
freenet AG 27,52 0,29% freenet AG
Nemetschek SE 68,85 9,37% Nemetschek SE
Nordex AG 45,08 -1,10% Nordex AG
SAP SE 153,86 2,29% SAP SE
Siltronic AG 68,40 1,41% Siltronic AG
TeamViewer 5,10 5,57% TeamViewer
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TecDAX 3 765,52 3,08%

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