Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Kursentwicklung im Fokus
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17.04.2026 09:29:14
Zuversicht in Frankfurt: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im TecDAX
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,30 Prozent fester bei 3 664,12 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 506,920 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,197 Prozent auf 3 660,26 Punkte an der Kurstafel, nach 3 653,06 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 664,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 659,47 Punkten.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 4,76 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der TecDAX 3 599,19 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, einen Stand von 3 751,10 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der TecDAX 3 412,85 Punkte auf.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 1,10 Prozent zu Buche. Bei 3 858,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 1,98 Prozent auf 41,72 EUR), United Internet (+ 1,27 Prozent auf 28,76 EUR), ATOSS Software (+ 1,15 Prozent auf 79,50 EUR), Nemetschek SE (+ 1,11 Prozent auf 63,75 EUR) und SAP SE (+ 1,00 Prozent auf 153,18 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Nordex (-0,95 Prozent auf 45,70 EUR), 1&1 (-0,61 Prozent auf 24,30 EUR), Siltronic (-0,60 Prozent auf 66,50 EUR), Eckert Ziegler (-0,52 Prozent auf 15,37 EUR) und Drägerwerk (-0,41 Prozent auf 97,00 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 311 400 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 171,093 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel
In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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