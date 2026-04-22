Zuversicht in Frankfurt: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im LUS-DAX

Um 09:26 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,65 Prozent nach oben auf 24 351,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 199,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 389,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 22 212,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.01.2026, wies der LUS-DAX 24 807,00 Punkte auf. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 22.04.2025, einen Wert von 21 465,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,873 Prozent zurück. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens (+ 2,44 Prozent auf 247,50 EUR), Siemens Energy (+ 2,16 Prozent auf 170,54 EUR), Infineon (+ 2,02 Prozent auf 48,70 EUR), Bayer (+ 1,20 Prozent auf 40,45 EUR) und BASF (+ 1,03 Prozent auf 54,04 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Scout24 (-1,66 Prozent auf 71,20 EUR), adidas (-1,65 Prozent auf 142,65 EUR), Deutsche Telekom (-1,63 Prozent auf 28,32 EUR), Siemens Healthineers (-1,50 Prozent auf 37,49 EUR) und Zalando (-1,34 Prozent auf 22,82 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 555 193 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 184,887 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at