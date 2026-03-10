Zuversicht in Frankfurt: Zum Start Gewinne im DAX

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Dienstag.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 2,06 Prozent höher bei 23 891,55 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,014 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 2,04 Prozent höher bei 23 886,38 Punkten in den Handel, nach 23 409,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 926,14 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 866,86 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Der DAX erreichte vor einem Monat, am 10.02.2026, einen Stand von 24 987,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, stand der DAX bei 24 130,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, wies der DAX 22 620,95 Punkte auf.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,64 Prozent nach. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Bei 22 927,55 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 5,48 Prozent auf 156,90 EUR), Continental (+ 4,90 Prozent auf 63,82 EUR), Infineon (+ 4,60 Prozent auf 40,74 EUR), Deutsche Bank (+ 4,35 Prozent auf 27,71 EUR) und Commerzbank (+ 4,35 Prozent auf 31,68 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,69 Prozent auf 39,09 EUR), Deutsche Börse (-0,66 Prozent auf 240,70 EUR), Scout24 (-0,40 Prozent auf 73,90 EUR), GEA (-0,40 Prozent auf 61,85 EUR) und Rheinmetall (-0,25 Prozent auf 1 621,00 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 843 810 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 200,679 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,06 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,01 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

